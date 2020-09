Onder de indruk van de Wit-Russische pletwals: geen halve finale op US open voor Mertens Filip Dewulf

10 september 2020

03u08 0 US Open Geen halve finale op de U.S.Open voor Elise Mertens. Met een service in panne werd het een ‘bad day at the Arthur Ashe Stadium’ voor de Limburgse. Spijtig einde dat de nasmaak van een toptornooi een beetje gaat vergallen.

Geen twee matchen zijn dezelfde. Voor de mensen die dat nog niet weten was de prestatie van Elise Mertens tegen Victoria Azarenka, na haar demonstratie tegen Sofia Kenin amper 48 uur eerder, een verduidelijking. Tegen de recente Australian Open-winnares speelde de Limburgse een quasi perfecte match, gisteren was die volmaaktheid ver zoek.

Ondermaatse service

Mertens serveerde ondermaats – amper 40 procent in de eerste set en reeds twee dubbele fouten in haar eerste opslaggame – en probeerde bovendien een tempootje hoger te spelen dan de voormalige nummer een van de wereld. Maar Azarenka staat erom bekend om met haar hoog ritme de tegenstander onder druk te zetten: dat doet ze misschien wel terug even goed als in haar beste jaren (2012 en 2013), toen ze twee keer in de finale van Flushing Meadows stond. Mertens had te veel fouten nodig – ze zou met 22 unforced errors eindigen – om haar spelplan uit te voeren en moest iets veranderen.

De 24-jarige Hamontse wist dat Azarenka alleen maar sterker wordt als ze op voorsprong komt en wou dus reageren. Dat deed ze met... opslagverlies in het eerste game van de tweede set. Het kalf leek vrij snel te verdrinken, al spartelde het wel nog een tijdje tegen. Mertens probeerde naar het net te komen maar Azarenka had overal een antwoord op. Ze was dodelijk efficiënt – Azarenka sloeg maar elf onnodige fouten, die dan nog eens overvleugeld werden door haar 21 winners – en leek terug op de ballenmachine en pletwals uit haar beste jaren.

De tweevoudige grandslamwinnares bleef foutloos in New York en gaf onze landgenote eigenlijk nooit een kans. Dan kan je alleen maar proficiat in het Wit-Russisch zeggen.

Onder de indruk

Mogelijk dat Mertens toch een beetje onder de indruk was van de omstandigheden. In deze vreemde tijden kan iedereen een grandslamtitel winnen. Ja, zelfs wij gingen mee in de euforie van de laatste dagen. Maar daarvoor moet je dus zes à zeven wedstrijden top zijn, of toch tenminste een manier vinden om je in een wedstrijd te knokken of in het hoofd van de tegenstandster te sluipen. Dat bleek in de kwartfinale te hoog gegrepen voor Mertens, voornamelijk omdat Azarenka op een wolk speelde.

Goed, deze nederlaag is spijtig maar geen drama. Mertens speelde op één dag na drie weken lang erg sterk tennis in Amerika. Nu komt het gravel eraan en op die ondergrond kan Mertens ook uit de voeten. Opnieuw proberen in Parijs dan maar. Daar wachten mogelijk nog grotere opportuniteiten, ook omdat pletwalsen als Azarenka, Osaka of Williams er toch wat minder snel vooruitgaan.