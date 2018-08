Nummer vijftien van de wereld moet op US Open al na tweede ronde inpakken Redactie

29 augustus 2018

22u15

Bron: Belga 0 US Open De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15) is in New York uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. Hij moest in vier sets het onderspit delven tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 36). De wedstrijd tussen de twee beloftevolle tennissers eindigde na 2 uur en 48 minuten op 6-4, 6-3, 4-6 en 6-3.

Voor de 20-jarige Tsitsipas, die midden augustus in Toronto nog de finale haalde, was het zijn eerste deelname aan de US Open. Het werd dus nog niet meteen een groot succes. De Griek maakte liefst 64 ongedwongen fouten en 6 dubbele fouten. De 22-jarige Medvedev, die recent nog won in Winston Salem, ontmoet in de derde ronde de Kroaat Borna Coric (ATP 20).