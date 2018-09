Nu of nooit: Serena Williams kan magische 24ste Grand Slam-zege boeken Filip Dewulf in de VS

06 september 2018

09u08 0 US Open Voor de negende keer in de laatste elf jaar - ze miste twee edities - staat Serena Williams (WTA 26) in de halve finale van de US Open. Een evenaring van de 24 grandslamtitels van recordhoudster Margaret Court komt daarbij in zicht. Daarvoor moet ze vandaag wel eerst voorbij Anastasija Sevastova (WTA 18).

Elke morgen als we op het Billy Jean King National Tennis Center aankomen, zo rond een uur of tien, is Serena Williams haar training aan het afronden. Zelfde baan, zelfde entourage, zelfde routine. Het geeft de 36-jarige mama de rest van de dag vrij om met haar net één jaar oude dochtertje Alexis Olympia - "Wij zijn Getuigen van Jehova, wij vieren geen verjaardagen", aldus Williams eerder deze week - door te brengen.

De Amerikaanse supervrouw houdt vooralsnog een goed evenwicht tussen het moederschap en haar rol als icoon van de damessport die op het punt staat het grandslamrecord van Margaret Court - 24 grandslamtitels maar deels in het amateurtijdperk behaald - te evenaren. Zo voelt zij dat echter niet altijd aan.

