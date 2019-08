Novak Djokovic soeverein naar achtste finales LPB

31 augustus 2019

08u28

Bron: anp 0

Titelhouder Novak Djokovic hoefde zich niet heel erg in te spannen om een plek bij de laatste zestien van de US Open te veroveren. De Serviër rekende eenvoudig af met de Amerikaan Denis Kudla: 6-3, 6-4, 6-2. In de achtste finale treft Djokovic de Zwitser Stan Wawrinka, die met enige moeite de Italiaan Paolo Lorenzi opzij zette (6-4, 7-6 (11/9), 7-6 (7/4)). Djokovic won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. Hij staat nu op zestien titels, vier minder dan Roger Federer.