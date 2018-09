Nishikori ontdoet zich op US Open van Duitser en wacht in kwartfinale op Goffin Redactie

03 september 2018

21u42

Bron: Belga 0

Als David Goffin (ATP-10) zich voor de kwartfinales van het US Open weet te plaatsen, wacht hem daarin een duel met Kei Nishikori (ATP-19). De 28-jarige Japanner schaarde zich vandaag bij de laatse acht door de Duitser Philipp Kolhlschreiber (ATP-34) in 2 uur en 16 minuten met 6-3, 6-2 en 7-5 te verslaan.

Het is de derde keer dat Nishikori de kwarfinales bereikt in Flushing Meadows. In 2016 was hij halvefinalist, in 2014 moest hij pas in de finale de duimen leggen voor Marin Cilic (ATP-7). Die 29-jarige Kroaat is vanavond de tegenstander van Goffin in de achtste finales.

Junior Arnaud Bovy naar tweede ronde

Arnaud Bovy (ITF-28) heeft zich in New York voor de tweede ronde van het juniorentoernooi geplaatst op het US Open. De 17-jarige Luikenaar versloeg de 18-jarige Amerikaan Axel Nefve (ITF-166) met 6-4 en 7-5. Hij had daar 1 uur en 26 minuten voor nodig. In de tweede ronde (1/16 finales) wacht hem met Cannon Kingsley (ITF-36) opnieuw een Amerikaanse tegenstander.