Nick Kyrgios zegt af voor US Open: "Voor de honderdduizenden mensen die gestorven zijn"

02 augustus 2020

10u43

Bron: Belga 0 US Open Nick Kyrgios past voor de US Open. In een video op Twitter verwijst de Australische tennisser naar de coronacrisis als reden voor zijn forfait.

"Ik zal dit jaar niet deelnemen aan de US Open. Het doet mij veel pijn om er niet bij te zijn, maar ik sla over voor de mensen, voor mijn Australiërs, voor de honderdduizenden Amerikanen die hun leven hebben verloren, voor jullie allemaal. Dit is mijn beslissing... en dat zijn mijn beweegredenen", verklaarde de nummer 40 van de wereld.

De 25-jarige Kyrgios stelde zich al eerder heel wat vragen bij het organiseren van de US Open in volle coronacrisis. Maar hij voegde eraan toe er "geen probleem" mee te hebben dat de Amerikaanse tennisbond USTA het toernooi laat doorgaan. "Als spelers willen gaan, is dat hun beslissing. Op voorwaarde dat iedereen zich correct en veilig gedraagt."

Kyrgios haalde tegelijk uit naar het "egoïsme" van sommige collega's, die volgens hem "dansen op de tafels" en "proberen snel geld te verdienen met het organiseren van exhibitietoernooien". Daarmee verwees hij onder meer naar Novak Djokovic, die zijn Adria Tour moest stopzetten nadat enkele spelers, onder wie de Serviër zelf, besmet bleken met het virus. Alexander Zverev werd enkele dagen na zijn deelname dan weer gefilmd terwijl hij een feestje bouwde met vrienden.

Eerder deze week zegde ook Ashleigh Barty, landgenote van Kyrgios en nummer 1 bij de vrouwen, af voor de US Open. Mogelijk volgen nog andere grote namen haar voorbeeld. De US Open start op 31 augustus en wordt achter gesloten deuren gespeeld.

