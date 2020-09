Naomi Osaka wint US Open in drie sets na indrukwekkende remonte tegen Azarenka NVE

13 september 2020

00u09 4 US Open Naomi Osaka heeft de US Open gewonnen. In de finale kreeg ze in drie sets de Wit-Russische Victoria Azarenka klein gekregen: 1-6, 6-3 en 6-3. Haar derde eindwinst op een Grand Slam, de tweede op de US Open. Ze volgt daarmee Bianca Andreescu op, de Canadese was er dit jaar niet bij in New York.

Het begin van de eerste set was een nachtmerrie voor Naomi Osaka (WTA 9). Victoria Azarenka (WTA 27) - die in de kwartfinale nog te sterk was voor Elise Mertens - ging meteen door de opslag van de Japanse, die ook het voorbereidingstoernooi van Cincinnati won twee weken geleden. Ze bevestigde die break en stond al snel op 0-2. Osaka bleef niet bij de pakken zitten en pakte op haar eigen opslagspelletje vlot haar eerste game.

De twee lieten bij wijlen prachtig tennis zien. Azarenka liet haar tegenstandster voortdurend lopen, Osaka hield vol. Osaka liet zich iets te vaak op foutjes betrappen en mikte heel wat ballen buiten. Goed voor 13 unforced errors. Vooral op eigen opslag ging het vaak fout, haar eerste opslagpercentage was slechts 64% in set 1 tegenover 94% voor Azarenka. Bij 1-3 ging de Wit-Russische een tweede keer door de opslag van Osaka: 1-4. De Japanse kwam die opdoffer in de eerste set niet meer te boven, ze kreeg zelfs nog een derde break om de oren. Met 1-6 ging de eerste set naar Victoria Azarenka.

Set 2

De tweede set begon zoals de eerste eindigde. Azarenka was dominant, Osaka maakte weinig kans. Meteen kwam de 31-jarige op 0-2. Powerplay. Tegen de harde slagen had de Japanse bij momenten geen verhaal. Ze had wel meteen een re-break te pakken: 1-2, en nieuwe hoop. Osaka had haar tennis van de afgelopen weken teruggevonden, deze keer liet zij Azarenka lopen. 2-2, alles te herdoen.

De eerste dubbele fout van Azarenka was veelbetekenend. Osaka ging bij 3-3 een eerste keer door de opslag van haar tegenstandster deze partij. Plots stond de Japanse op 5-3. Een ommekeer, alsof we naar een andere wedstrijd aan het kijken waren. Hard, aanvallend, zelfzeker. De rollen waren omgekeerd. Azarenka leek op weg maar 5-4, maar na goed weerwerk van de 22-jarige en een slopende game hengelde Osaka set 2 binnen. 6-3. Een derde set moest voor de beslissing zorgen.

Set 3

De derde set werd allesbepalend voor deze US Open-finale. Osaka ging door op het elan van de vorige set en kon voor het eerst haar eerste openingsspelletje winnen. Azarenka deed hetzelfde. We kregen een gelijk opgaande set voorgeschoteld, beide speelsters acteerden op niveau.

De break kwam wel: Osaka duwde door en maakte er 3-1 van. Een stap naar de titel? Azarenka liet het niet zomaar gebeuren en dwong drie breakpunten af op het volgende spelletje. Die werden vakkundig één voor één weggewerkt door de 22-jarige Japanse. 4-1. Het was indrukwekkend hoe Osaka speelde. Ze maakte nagenoeg geen fouten meer, dag en nacht verschil met set 1.

Azarenka kraakte, maar brak niet. Sterker nog: ze ging na een slopende game zelfs door de opslag van Osaka. De Japanse vocht echter terug en kon meteen opnieuw breaken. De opdoffer teveel voor Azarenka. De pupil van Wim Fissette serveerde voor de match, en deed dat met succes. De tweede matchbal was na een knappe rally de juiste. 6-3, de Japanse wint de US Open.

Voor Osaka is het haar derde eindwinst op een Grand Slam. Ze verloor zelfs nog nooit een Grand Slam-finale. In 2018 won ze de US Open al een keer, toen was ze te sterk voor Serena Williams. Vorig jaar won ze nog de finale van de Australian Open. Azarenka blijft steken op 2 eindzeges.

