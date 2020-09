Naomi Osaka laat haar mondmaskers spreken op de US Open: “Triest dat zelfs zeven stuks niet volstaan” ODBS

01 september 2020

10u39

Bron: AP 0 US Open Naomi Osaka laat op de US Open niet alleen het racket spreken, maar ook haar mondmasker. Maar liefst zeven heeft ze er voorzien. Eentje voor een mogelijke finale incluis. Met daarop telkens een slachtoffer van racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Tijdens haar zege in de eerste ronde tegen haar Japanse landgenote Misaki Doi showde ze een kapje met daarop de naam van Breonna Taylor.



Taylor was een 26-jarige hulpverleenster op spoed die door acht kogels werd getroffen toen agenten op 13 maart van dit jaar binnenvielen in haar appartement in Louisville. De zwarte vrouw bleek nadien onschuldig te zijn. De politie had zich van identiteit vergist.

De 22-jarige Osaka, die twee jaar geleden de US Open won in een finale die vooral zal herinnerd worden door de scheldtirade van Serena Williams aan het adres van de umpire, mengt zich nadrukkelijk in het protest tegen rassenhaat. Zo weigerde ze vorige week in eerste instantie de halve finales tegen Elise Mertens te spelen, nadat Jacob Blake in de staat Wisconsin werd doodgeschoten. “Ik heb nu zeven van zulke maskers. Het is behoorlijk verdrietig dat zeven exemplaren niet genoeg zijn om alle namen van de slachtoffers op te zetten”, sprak de Japanse. “Hopelijk haal ik hier de finale, zodat jullie alle maskers te zien krijgen.” In de tweede ronde neemt Osaka het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi, die Alison Van Uytvanck versloeg (2-6, 6-1 en 7-5).

Osaka had zaterdag met hamstringklachten de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati tegen Victoria Azarenka laten schieten. Maandagavond was er bij de Japanse echter weinig te merken van fysieke problemen en ze klopte Misaki Doi (WTA 81) in drie sets: 6-2, 5-7 en 6-2.

“Ik verwacht niet dat er iets drastisch zal gebeuren omdat ik niet speel. Maar als ik de de conversatie in een grotendeels blanke sport als tennis op gang kan krijgen, beschouw ik dat als een stap in de goeie richting”, verklaarde Osaka vorige week haar reden om aanvankelijk niet te spelen tegen Elise Mertens. “Als een zwarte vrouw vind ik dat er nu veel meer belangrijke zaken zijn die dringend meer aandacht nodig hebben dan een tennismatch. De niet aflatende genocide van de politie tegen zwarten maakt me echt ziek.”

Exit Coco Gauff

Het Amerikaanse toptalent Coco Gauff (WTA 51), die zich net als Osaka hartstochtelijk en welbespraakt uitlaat over ‘Black Lives Matter’, werd uitgeschakeld. De 16-jarige Gauff, die bij haar vorige drie optredens in het hoofdtoernooi van een grand slam steeds minimaal de derde ronde had bereikt, moest het afleggen tegen Anastasija Sevastova (WTA 45) uit Letland: 6-3, 5-7 en 6-4.

