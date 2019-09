Nadal mept tennisbal met weergaloze precisie in commentaarcabine McEnroe FDW/GVS

06 september 2019

09u35 0

En toen bleef er nog eentje over van de grote drie. Rafael Nadal zal zich bij afwezigheid van Djokovic en Federer wel eenzaam voelen in de halve finales van de US Open nadat ze op de Australian Open nog met twee en in Roland Garros en Wimbledon zelfs met drie bij de laatste vier stonden. Zijn volgende tegenstander is komende nacht neofiet Matteo Berretini (ATP 25). De 23-jarige, Italiaanse beer - 1m96 voor 90 kilo - is dé verrassing van het toernooi. Maar Nadal is er meer dan klaar voor. Dat toonde hij tijdens zijn vlotte zege in de kwartfinale tegen Diego Schwartzman (4-6, 5-7, 2-6), maar ook met een adembenemend shot erna.

De Spanjaard mepte onder luid gejuich een tennisbal met de uiterste precisie in de commentaarcabine van cocommentator en legende John McEnroe. Het tennisfenomeen is op dit moment aan de slag bij ESPN, zijn collega liet na de straffe stoot de bal aan het publiek zien. McEnroe gooide nadien overigens met bloemen naar Nadal. Hij denkt zelfs dat de gravelspecialist het grandslamrecord van Roger Federer zal verbreken. De Zwitser heeft 20 eindzeges, Nadal heeft twee stuks minder. “Volgens jaar zal hij op z'n minst die titels geëvenaard hebben”, zegt McEnroe. “Als je ziet hoe fit Nadal nu is, dan is er geen enkele reden om te denken dat hij dit niveau niet nog een paar jaar kan aanhouden. Al kan Roger er wel ook nog eentje winnen.”

.@RafaelNadal hit it right into the broadcast booth 🎯 pic.twitter.com/ece2MlB54Y SportsCenter(@ SportsCenter) link

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal? 🎯😂👏#USOpen pic.twitter.com/BQWMzSzGBH US Open Tennis(@ usopen) link