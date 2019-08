Nadal laat zich niet verrassen, Tsitsipas en Thiem meteen naar huis - Ex-winnares Stephens zal droom niet herhalen Redactie

28 augustus 2019

09u47

Sloane Stephens zal kunststukje van 2017 niet herhalen

Sloane Stephens (WTA 10) heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. De 26-jarige Amerikaanse ging er met 6-3 en 6-4 uit tegen de Russische qualifier Anna Kalinskaya (WTA 127).

Stephens was het elfde reekshoofd in New York. Ze won het toernooi in 2017. Het is haar enige grandslamtitel tot dusver.

De 20-jarige Kalinskaya speelde haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Ze treft in de tweede ronde de Amerikaanse wildcard Kristie Ahn (WTA 141). Die schakelde de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 63), winnares van het toernooi in 2004, uit met 7-5 en 6-2.

Nadal laat zich niet verrassen door Millman

Rafael Nadal heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De nummer twee van de wereld liet in New York de Australiër John Millman in drie sets kansloos: 6-3 6-2 6-2.

Nadal won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017. Tegen Millman was de 33-jarige gravelspecialist gewaarschuwd. De Australische nummer 60 van de wereld schakelde vorig jaar op de US Open verrassend Roger Federer uit in de vierde ronde.

Millman kreeg echter nauwelijks een kans tegen Nadal. Hij wist de Spanjaard geen enkele keer te breken, tegen vijf breaks voor Nadal. Na iets meer dan twee uur was de partij gespeeld.

Dominic Thiem struikelt in eerste ronde

‘s Werelds nummer vier Dominic Thiem werd dinsdag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. De 25-jarige Oostenrijker moest in New York in 2 uur en 23 minuten met 6-4, 3-6, 6-3 en 6-2 het onderspit delven voor de 30-jarige Italiaan Thomas Fabbiano (ATP-87). Die treft in de tweede ronde de Kazach Alexander Bublik (ATP-75).

Vorig jaar bereikte Thiem nog de kwartfinales. Na drie achtste finales was dat zijn beste resultaat in Flushing Meadows. Ook in Wimbledon ging Thiem er dit jaar al in de eerste ronde uit en op het Australian Open eindigde het in de tweede ronde. Op Roland-Garros werd hij net als vorig jaar runner-up.

Tsitsipas in vier sets onderuit tegen Rublev

De US Open zit er voor de 21-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-8) al na de eerste ronde op. De sensatie van het Australian Open, geplaagd door krampaanvallen, werd in een hoogstaand duel verslagen door zijn Russische leeftijdsgenoot Andrei Rublev (ATP-43). Het werd 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7) en 7-5 in 3 uur en 54 minuten.

In de vierde set kon Tsitsipas zich nog amper voortbewegen en hij kreeg zelfs een gamestraf omdat hij te veel tijd nam. Met alles-of-niets-tennis kwam de nummer acht van de wereld nog een heel eind en hij kwam na een 5-3-achterstand nog terug tot 5-5. De laatste twee games waren toch voor Rublev.

Tsitsipas begon het seizoen voortvarend door in Melbourne de halve finales te halen, maar de laatste maanden stelt hij teleur. Ook op Wimbledon bleef hij in de eerste ronde steken. Rublev baarde onlangs opzien door op het Masters 1.000 van Cincinnati achtereenvolgens Stan Wawrinka (ATP-24) en Daniil Medvedev (ATP-5) te verslaan.

Titelverdedigster Osaka heeft drie sets nodig tegen Blinkova

's Werelds nummer een Naomi Osaka is niet erg overtuigend begonnen aan haar titelverdediging op het US Open. De 21-jarige Japanse had drie sets nodig tegen de 20-jarige Russische Anna Blinkova (WTA-84). Pas na 2 uur en 27 minuten stond de 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 op het bord.

Om een plaats in de zestiende finales neemt Osaka het op tegen Magda Linette (WTA-53), die afgelopen zaterdag in The Bronx haar eerste toernooizege boekte. In Flushing Meadows plaatste de 27-jarige Poolse zich voor de tweede ronde door de Australische Astra Sharma (WTA-94) met 6-3 en 6-4 te verslaan.

In januari stonden Osaka en Linette ook al op het Australian Open tegenover elkaar. Osaka won daar in de eerste ronde met 6-4 en 6-2 en stoomde vervolgens naar tornooiwinst door. In het eerste duel tussen de twee, vorig jaar in de achtste finales in Washington, trok Linette met 6-2, 3-6 en 6-3 aan het langste eind.