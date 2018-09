Nadal klopt Thiem na heroïsche strijd van bijna vijf uur, nu wacht Del Potro in halve finales US Open Redactie

05 september 2018

08u10

Bron: Belga 0 US Open Rafael Nadal (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. Het Spaanse topreekshoofd haalde het in vijf sets van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9): 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5) na 4 uur en 48 minuten. Het duel eindigde in de nacht van dinsdag op woensdag om 2u03 plaatselijke tijd.

Bij de laatste vier neemt de titelverdediger het in New York op tegen Juan Martin del Potro (ATP 3). De Argentijn haalde het in de kwartfinales met 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4) en 6-2 van de Amerikaan John Isner (ATP 11).

Nadal en Del Potro staan voor de zeventiende keer tegenover elkaar. Het nummer één van de wereld trok elf keer aan het langste eind. Ook vorig jaar stonden beide spelers in de halve finales van de US Open tegenover elkaar. Toen won Nadal in vier sets met 4-6, 6-0, 6-3 en 6-2.

Rafael Nadal won de US Open in 2010, 2013 en 2017. Hij mikt in New York op een 18e grandslamtitel. Del Potro stak in 2009 de toernooizege op zak op Flushing Meadows.

