Murray sneuvelt al in tweede ronde, Nadal gaat vlotjes door YP

30 augustus 2018

08u45

Bron: Belga 0 US Open Andy Murray (ATP 382) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De Schot, voormalig nummer één van de wereld, verloor na bijna drieënhalf uur tennis in vier sets (7-5, 2-6, 6-4 en 6-4) van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 32).

Voor de 31-jarige Murray, winnaar van de US Open in 2012, was het zijn eerste grandslamtoernooi sinds Wimbledon 2017. Hij maakte afgelopen juni zijn comeback op het circuit, maar gaf in laatste instantie toch forfait voor de editie van Wimbledon van dit jaar. Voor Verdasco wacht in de derde ronde een duel met de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 3), die zelf eenvoudig in drie sets (6-3, 6-1 en 7-6 (7/4)) de maat naam van de Amerikaan Denis Kudla (ATP 72). Del Potro won de US Open in 2009.

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) had in zijn tweede ronde geen enkele moeite met de Canadees Vasek Pospisil (ATP 88). Nadal rondde de klus na twee uur tennis in drie sets (6-3, 6-4 en 6-2). De nummer één van de wereld en titelverdediger in New York treft in zijn derde duel de Rus Karen Khachanov (ATP 26).