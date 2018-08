Murray razend nadat Verdasco tijdens 'heat break' volgens de Schot zijn boekje te buiten ging: "Niemand kent de f*cking regels" MDB

30 augustus 2018

09u46

Bron: The Telegraph 0 US Open Na een lange afwezigheid verscheen Andy Murray weer ten tonele op een Grand Slam. Afgelopen nacht moest de Schot in de tweede ronde wel al afscheid nemen van de US Open. Dat Fernando Verdasco hem uitschakelde, kon Murray wel plaatsen. Dat zijn Spaanse tegenstrever volgens hem tijdens de 'heat break' met zijn coach praatte, kon er bij Murray dan weer niet in.

Na bijna drieënhalf uur tennis en 7-5, 2-6, 6-4 en 6-4 op het scorebord zat het toernooi op Flushing Meadows er op voor Andy Murray. Door de extreme temperaturen in New York krijgen de tennissers meteen na de derde set een pauze van tien minuten om zich te verfrissen. Maar volgens Andy Murray deed Fernando Verdasco meer dan dat. De Spanjaard zou namelijk met zijn teamleden overlegd hebben in de catacomben. Iets dat tegen de regels is. "Verdasco zit in de kleedkamer met zijn trainer, de scheidsrechter en de supervisor zijn gewoon met hun duimen aan het draaien. Ik heb het hen moeten vertellen want niemand kent de f*cking regels", raasde Murray tegen de umpire wanneer hij weer de baan op kwam.

Ook na de wedstrijd ging de winnaar van de US Open van 2012 door op het item. "Je moet beter doen dan dat. Dit is een van de grootste events ter wereld en als een van de spelers mag praten met zijn trainer en de andere niet, dan is dat niet eerlijk." Verdasco was zich echter van geen kwaad bewust. Volgens hem was hij enkel in de kleedkamer om naar het toilet te gaan. "Ik zat in het ijsbad met Marcos Baghdatis en zijn coach", vertelde de Spanjaard. "Ik wil niet zeggen dat Andy heeft gelogen, maar ik heb geen woord gezegd tegen mijn trainer of een lid van mijn team. Ik ken de regel en ik wil die ook niet breken."

Andy Murray geloofde geen woord van wat Verdasco zei en dat maakte hij al snel duidelijk met een boodschap op Instagram. "Ik zal een gezondsheidscheck ondergaan want blijkbaar beeld ik me zaken in." Waarna de hashtag #liarliarpantsonfire volgde.

Bye bye New York😔 Was nice to be back out there competing in a slam again. Gave it my best effort but it wasn't enough. Thanks to everyone for the support and messages last few days 👍 I'm off to get a health check as apparently I've started imagining things. #liarliarpantsonfire🔥 Een foto die is geplaatst door null (@andymurray) op 30 aug 2018 om 04:54 CEST