Murray en Raonic moeten inpakken op US Open, Serena Williams wel naar derde ronde

04 september 2020

08u46

Bron: Belga 0 US Open Voor Andy Murray (ATP 115) zit de US Open er na de tweede ronde op na een nederlaag tegen het Canadese talent Felix Auger-Aliassime (ATP 21). Serena Williams (WTA 8) stoot wel door naar de derde ronde.

Murray, de voormalige nummer 1 van de wereld, verloor in drie sets van de 20-jarige Canadees: 6-2, 6-3 en 6-4. De partij duurde ruim twee uur. De Brit speelde begin vorig jaar op de Australian Open zijn laatste grandslamtoernooi in het enkelspel. Kort daarna onderging hij een heupoperatie. Het was op dat moment hoogst onzeker of de winnaar van drie grandslamtitels ooit nog zou terugkeren op de baan. Murray vreesde toen zelfs voor het einde van zijn carrière, maar zover kwam het niet.

De Canadees Milos Raonic (ATP 18) is, net als Murray, in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij moest het onderspit delven tegen zijn landgenoot Vasek Pospisil (ATP 94). Het werd 6-7 (1/7), 6-3, 7-6 (7/4) en 6-3 voor Pospisil. Raonic haalde vorige week nog de finale van het mastertoernooi van Cincinnati, die hij verloor tegen Novak Djokovic.

De 38-jarige Serena Williams, die in New York jaagt op haar 24e grandslamtitel, won haar partij in de tweede ronde tegen Margarita Gasparyan (WTA 117) met 6-2 en 6-4. Williams had iets meer dan anderhalf uur nodig om de Russin te verslaan. Williams, het derde reekshoofd, treft in de derde ronde haar landgenote Sloane Stephens (WTA 39). Zij veroverde in 2017 de titel op Flushing Meadows.

