Moedige Elise Mertens botst op sterke titelverdedigster Filip Dewulf

03 september 2018

05u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 US Open Elise Mertens (WTA 15) speelde een goede wedstrijd tegen Sloane Stephens (WTA 3) maar miste een beetje frisheid, overzicht en punch om de titelverdedigster echt pijn te doen. Met 6-3, 6-3 ging Stephens naar de kwartfinale. Mertens heeft nog een kans in New York, maar dan in het dubbelspel.

Het Arthur Ashe Stadium kan luid zijn tijdens een avondsessie. Elise Mertens had gelukkig de ervaring van vorig jaar toen ze in de eerste ronde verloor van de latere finaliste Madison Keys. De 22-jarige Hamontse, voor het eerst bij de laatste zestien op de U.S.Open, begon dan ook voortvarend aan haar wedstrijd tegen Sloane Stephens maar ondervond al snel dat het geen makkelijke opdracht zou worden. Een snelle break en 1-3-achterstand maakte ze nog wel ongedaan maar op dat minieme momentum kon ze niet verder bouwen. Stephens met een nieuwe break en iets makkelijker tennis naar 6-3. De 46 procent aan eerste opslagen van Mertens hielpen haar in dat eerste bedrijf niet.

Meer van hetzelfde eigenlijk in set twee, al slaagde de Limburgse er nu wel in langere tijd gelijke tred te houden. Een rist knappe punten zette het immense stadion zelfs even in vuur en vlam maar een resem fouten zorgde ervoor dat Mertens alweer op achtervolgen aangewezen was. Onze landgenote moest iets te veel forceren om de intelligente defensie van de Roland Garros-finaliste te doorbreken en kwam daardoor na 1h26 tennis op 35 unforced errors (tegenover maar twaalf winners) uit. Stephens naar de kwartfinale tegen Anastasija Sevastova (WTA 18) dus, een heruitgave van vorig jaar. Voor Mertens is het zeker geen oneer om in de achtste finale eruit te gaan tegen de winnares van 2017 in deze vorm maar haar kennende zal ze toch waarschijnlijk op meer gehoopt hebben.

“Zij speelde een heel goede wedstrijd”, zei Mertens dan ook. “Maar ik ben toch een beetje gefrustreerd omdat ik iets te veel fouten maakte voor mijn doen en mijn eerste service ook niet echt een hoog percentage haalde. Ik heb alles gegeven en wel mijn best gedaan vandaag. Ik ben dan ook fier op deze eerste achtste finale hier.” Stephens laat het er allemaal heel simpel uitschijnen. “Ze brengt inderdaad veel ballen terug waardoor ik nog iets agressiever moest tennissen en daardoor iets te veel fouten sloeg. Ze speelt natuurlijk makkelijk, kom ook vlot uit de hoeken en kan dan nog een versnelling brengen. Kijk, zij heeft hier vorig jaar de titel gewonnen en kan hier dus wel iets meer. Voor mij was het wel een goede ervaring, ik heb mijn niveau elke ronde kunnen verbeteren en dat is ook iets om te onthouden.”