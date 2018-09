Mike Bryan veegt record van John Newcombe van tabellen in dubbelspel LPB

De Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock hebben het dubbelspel bij de mannen gewonnen op de US Open. In New York haalden ze het in de finale in twee sets van de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo: 6-3, 6-1. Voor het Amerikaanse duo was het de tweede dubbeltitel op een grandslam, na hun eerdere zege op Wimbledon. Sock is dan weer de vervanger van Bob Bryan, de tweelingbroer van Mike staat momenteel geblesseerd aan de kant. Dat belette Mike Bryan niet om reeds zijn achttiende grandslamtitel in het dubbelspel te veroveren, een record dat de 40-jarige Amerikaan overnam van de Australiër John Newcombe.