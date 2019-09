Mertens zit in 1/8ste finales US Open: “Op papier ben ik de favoriet tegen Ahn” Filip Dewulf in de Verenigde Staten/TLB

01 september 2019

07u59 1

Elise Mertens nam gisteren in de derde ronde van de US Open de maat van Andrea Petkovic. Onze landgenote haalde het met twee keer 6-3 en mag zich zo opmaken voor de achtste finales. Daarin wacht Kristie Ahn , het nummer 141 van de wereld. “Ik heb drie weken geleden tegen haar verloren, maar daardoor weet ik wel hoe ze speelt”, aldus Mertens. “Ze zal natuurlijk de favoriete van het thuispubliek zijn. Maar daar ga ik me niet door laten intimideren. Op papier ben ik de favoriet, maar dat zorgt niet voor extra druk.” Bekijk de volledige reactie van Mertens in bovenstaande video.