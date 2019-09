Mertens verloor nog maar 16 games op US Open: “Klaar voor eerste kwartfinale” FDW/TLB

03 september 2019

10u58 0 US Open Elise Mertens (WTA-26) is blij dat ze zich in New York voor de kwartfinales van het US Open heeft geplaatst, maar ze hoopt nog verder te geraken. De 23-jarige Limburgse stormde gisteravond in 1 uur en 6 minuten met tweemaal 1-6 voorbij de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA-141).

“Ik had zeker niet verwacht dat het zo vlot zou lopen", aldus Mertens aldus Mertens na haar duel met Ahn. “Ik heb een paar weken geleden tegen haar gespeeld en toen verloor ik in twee sets. Maar nu heb ik een beetje een andere tactiek gebruikt. En ik heb ook geprobeerd om echt wel mijn focus te behouden. Op Roland Garros en Wimbledon was ik al dicht bij de kwartfinale en daarom doet het extra deugd dat het me nu wel lukt.”

“Klaar voor kwartfinale”

Mertens verloor tot dusver amper zestien games. “Misschien schept dat wel verwachtingen, maar ik heb nog niet tegen een reekshoofd moeten spelen. Dat heeft ook wel geholpen. Ik probeer het punt per punt te bekijken en me niet te veel aan te trekken van de extra druk. Mijn eerste set tegen Ahn was heel sterk. Ik ben klaar voor mijn eerste kwartfinale op de US Open.”

Mertens neemt het in de kwartfinale op tegen Bianca Andreescu (WTA-15). De 19-jarige Canadese versloeg bij haar eerste deelname in New York in de vierde ronde de Amerikaanse kwalificatiespeelster Taylor Towsend (WTA-116) in drie sets. Morgenavond spelen Mertens (WTA 26) en Andreescu voor een plaats in de halve finales.

