Mertens probleemloos voorbij Teichmann naar volgende ronde op US Open

27 augustus 2019

23u51 0 US Open Elise Mertens (WTA 26) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Onze landgenote nam in twee sets de maat van de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 60). Het werd 6-2 en 6-2.

Elise Mertens opende vandaag haar US Open tegen Jil Teichmann. De 22-jarige Zwitserse won dit jaar wel haar eerste twee WTA-titels, maar kan toch vooral goed uit de voeten op gravel. Met andere woorden: een haalbare kaart voor de Hamontse.

Onze landgenote ging als een komeet van start en liep in een mum van tijd uit tot 4-0. Even schrikken voor Teichmann, die amper twee spelletjes wist te winnen in de eerste set: 6-2. ‘t Zag er goed uit voor de Belgische nummer één van het damestennis.

Ook in het tweede bedrijf moest de Zwitserse meteen haar service inleveren. Mertens gaf daarnaast geen énkel breakpunt weg in de wedstrijd. Teichmann kon zo het tij niet meer keren: 6-2 was eveneens het verdict in de tweede set. Mertens neemt het in de tweede ronde op tegen Kristyna Pliskova of Diane Parry.