Mertens ook naar 1/8ste finales in dubbelspel op US Open, Vliegen uitgeschakeld in gemengd dubbel Redactie

01 september 2019

08u41

Bron: Belga 5

Elise Mertens heeft zich in New York voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst. In de tweede ronde won de 23-jarige Limburgse aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka in 1 uur en 35 minuten met 7-6 (7/1) en 6-3 van de Tsjechische Karolina Muchova en de Zwitserse Jill Teichmann.

Mertens en Sabalenka, de nummers 7 en 15 op de WTA-dubbelranking, vormen het vierde reekshoofd in New York. Om een plaats in de kwartfinales gaan ze het hardcourt op voor een duel met de Zwitserse Viktorija Golubic en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Die hadden in de tweede ronde tegen de Russische Daria Kasatkina en de Estlandse Anett Kontaveit moeten aantreden, maar gingen zonder spelen door. Kontaveit moest ziek verstek laten gaan.

Dit seizoen schopten Mertens en Sabalenka het op elk Grand Slam minstens tot de achtste finales. Op het Australian Open was dat het eindstation, op Roland-Garros bereikten ze de halve finales, in Wimbledon de kwartfinales. Op de Premier Mandatory-toernooien van Indian Wells en Miami staken ze de toernooizege op zak.

Joran Vliegen uitgeschakeld in eerste ronde gemengd dubbel

Joran Vliegen werd in New York samen met de Chinese Zheng Saisai uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd dubbel op het US Open. Zheng en Vliegen verloren in 1 uur en 29 minuten met 7-6 (11/9) en 6-4 van de Amerikanen Jennifer Brady en Denis Kudla.