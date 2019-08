Mertens naar tweede ronde dubbelspel op US Open, Flipkens uitgeschakeld - Federer wacht Goffin op in achtste finales LPB

30 augustus 2019

Mertens door, Flipkens out in dubbelspel

Elise Mertens heeft zich op de US Open geplaatst voor de zestiende finales van het dubbelspel. Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka nam ze in de eerste ronde met 6-3, 6-4 de maat van de Chinese Wang Yafan en de Russische Anna Blinkova. Om een plaats in de achtste finales treffen vierde reekshoofden Mertens en Sabalenka ofwel de Tsjechische Karolina Muchova en de Zwitserse Jil Teichmann, ofwel de Zweedse Cornelia Lister en de Tsjechische Renata Voracova.

Kirsten Flipkens werd aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson in de eerste ronde met 6-0, 6-4 uitgeschakeld door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich en de Slovaakse Viktoria Kuzmova. Flipkens en Larsson vormden het elfde reekshoofd op Flushing Meadows. Op Roland-Garros bereikte het paar, net als Mertens en Sabalenka, nog de halve finale. Op de Australian Open eindigde het in de achtste finales, in Wimbledon in de tweede ronde.

Federer wacht Goffin op in achtste finales

De Zwitser Roger Federer heeft zich moeiteloos geplaatst voor de achtste finales in het enkelspel. In de derde ronde had de nummer drie van de wereld slechts 1u20' nodig voor een 6-2, 6-2, 6-1-zege tegen de Brit Daniel Evans (ATP 58). Zijn volgende tegenstander komt uit het duel tussen David Goffin (ATP 15) en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 69). Het is de achttiende keer op negentien deelnames dat Federer de achtste finale bereikt op Flushing Meadows. Bij zijn eerste deelname in 2000 ging hij er in de derde ronde uit. Vijf keer won hij het toernooi: van 2004 tot 2008, in 2009 en 2015 was hij runner-up.