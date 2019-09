Mertens na urenlang gevecht met supertalent Andreescu: “Ben op de goede weg” Filip Dewulf in New York

05 september 2019

06u16 0 US Open Meer dan twee uur lang hield Elise Mertens een outsider voor de titel, Bianca Andreescu, aan de praat in een uiterst boeiend en gevarieerd tennisgevecht, maar een eerste halve finale op de US Open zat er net niet in. “Natuurlijk ben ik nu triest”, zei Mertens, die vrijdag nog in de halve finale van het dubbelspel aantreedt. “Maar ik ben ook tevreden over mijn manier van tennissen.”

Omdat het al de derde keer was dat Elise Mertens in het enorme Arthur Ashe Stadium speelde, had de grootste tennisarena ter wereld eigenlijk geen geheimen meer voor de Limburgse klepper. “Veel lawaai in het begin? Oh, dat heb ik niet gehoord”, lachte Mertens. “Ik zat in mijn bubbel.” Dat ondervond ook de 19-jarige Bianca Andreescu: met uiterst verzorgd tennis legde Mertens in de eerste set het Canadese geweld helemaal lam. “Ik ben erg blij met mijn prestatie, het was een goede wedstrijd. Ik heb natuurlijk wel verloren en zit dan ook met een dubbel gevoel.”

Het was nochtans heel lang heel close, met spannende en hoogstaande slagenwisselingen. Pas eind derde set moest Mertens haar getalenteerde tegenstandster laten gaan. “Ik wist dat zij haar niveau vanaf het begin van de tweede set ging verhogen”, aldus de 23-jarige Hamontse. “Ze geeft op die momenten weinig cadeau en kan tegelijkertijd ook uithalen op ballen die net ietsje korter zijn. Dat maakt het moeilijk om het evenwicht te vinden. Haar service begon ook beter te draaien vanaf die tweede set en ze haalde heel veel ballen terug.”

Dat haar US Open pas in de kwartfinale na een sterke twee uur durende clash met supertalent Andreescu eindigde, is natuurlijk wel een teken aan de wand. “Dit toernooi was een beetje beter dan ik verwacht had”, gaf Mertens toe. “Omdat ik in de voorbereiding niet zoveel matchen heb gespeeld. Het was ook een ietwat onregelmatig jaar, maar hier moet ik nu het positieve uit meepakken. Ik denk dat ik elke match op dit toernooi toch een beetje gegroeid ben. Ik ga ook terugkijken naar de wedstrijden die ik hier gespeeld heb. Naar een nederlaag kijken doe ik wel niet graag, maar daar leer je het meeste uit.”

Als Mertens, die maandag het nummer 24 van de wereld wordt, dit niveau constant kan brengen, dan gaat ze binnenkort weer aanhaken bij de absolute wereldtop. Vooral ook omdat ze haast geen punten te verdedigen heeft in het seizoenslot. “Ik werk er elke dag aan om dat constante in mijn resultaten te krijgen”, aldus Mertens. “Ik ben vorig jaar nummer twaalf geweest. Nu ben ik ietsje gezakt, maar ik probeer me nog altijd te verbeteren. Ik voel wel dat ik mijn eigen spel aan het upgraden ben. Ik ben alleszins op de goede weg en hoop dat ook verder te zetten.”