Mertens-killer Andreescu en recordhouder Serena Williams spelen finale US Open

06 september 2019

05u42

Bron: Belga 0 US Open De 19-jarige Canadese Bianca Andreescu (WTA-15) heeft zich gisteren in New York voor het eerst in haar carrière voor de finale van een Grand Slam geplaatst. In de halve finales van het US Open versloeg ze de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-12) in 2 uur en 12 minuten met 7-6 en 7-5. Morgen gaat Andreescu het hardcourt in Flushing Meadows op voor een duel tegen de Amerikaanse Serena Williams (WTA-8), die de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) in 1 uur en 10 minuten met 6-3 en 6-1 uitschakelde.

Andreescu, die in de kwartfinales Elise Mertens (WTA-26) uit het toernooi wipte, staat nog maar voor de derde keer op de hoofdtabel van een Grand Slam. In 2017 ging ze er in de eerste ronde van Wimbledon uit, in januari 2019 in de tweede ronde van het Australian Open. Later dit jaar brak het Canadese talent wel helemaal door met toernooizeges in Indian Wells en Toronto. Begin dit seizoen had ze in Auckland al voor het eerst de finale van een WTA-toernooi bereikt.

Tegen recordhouder Serena Williams

Morgen gaat Andreescu het hardcourt in Flushing Meadows op voor een duel tegen de Amerikaanse Serena Williams (WTA-8), die de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) in 1 uur en 10 minuten met 6-3 en 6-1 uitschakelde. Williams is met zes US Open-zeges recordhouder. Ze won het toernooi in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In 2001, 2011 en 2018 was ze runner-up. Vorig jaar moest ze de titel na een 6-2, 6-4 nederlaag aan de Japanse Naomi Osaka (WTA-1) laten.



De 37-jarige Williams heeft ook zeven keer het Australian Open, drie keer Roland-Garros en zeven keer Wimbledon op haar palmares. Met een 24e grandslamzege kan ze zaterdag het record van de Australische Margaret Smith-Court evenaren. In haar carrière won Williams 72 WTA-toernooien. Vier speelsters deden in het verleden beter: Martina Navratilova (167), Chris Evert (157), Steffi Graf (107) en Smith-Court (92).

De laatste toernooizege van Williams dateert van januari 2017, toen ze het Australian Open won. Dit jaar was ze twee keer verliezend finaliste: in Wimbledon en Toronto. In dat laatste toernooi moest ze vorige maand in een finale tegen Andreescu bij een 3-1 achterstand in de eerste set de strijd staken wegens een rugblessure. Zaterdag wordt het nog maar de tweede ontmoeting tussen de jonge Canadese en de Amerikaanse veterane.