Mertens dolgelukkig met finaleplaats in dubbelspel US Open, maar: "Het is nog niet gedaan"

07 september 2019

09u47

US Open Het uitmuntende hardcourtseizoen van Elise Mertens en haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka blijft maar doorgaan. Het duo plaatste zich gisteravond voor de dubbelfinale op de US Open. In de halve finale gingen de Amerikaanse vrouwen Caroline Dolehide en Vania King in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4) voor de bijl. Eerder dit seizoen, in het voorjaar, wonnen Mertens en Sabalenka samen ook al de toptoernooien van Indian Wells en Miami.

"Het was een extreem gesloten wedstrijd, van het begin tot het einde", opende Mertens, intussen nummer zeven van de wereld in het dubbel, na afloop. "Ik denk dat wij het verschil hebben gemaakt door te blijven geloven, door positief te blijven en door agressief te blijven spelen. We waren er eerder al dichtbij, met een kwartfinale op Wimbledon en een halve finale op Roland Garros. Het is dus heel fijn eindelijk die finale eens te bereiken. We zijn heel gelukkig, maar het is nog niet voorbij. We gaan zondag nog eens alles op alles zetten om te winnen.”

Het wordt de eerste Belgische dubbelfinale in tien jaar tijd. Toen verloor Dick Norman, aan de zijde van de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie, tegen de Tsjech Lukas Dlouhy en de Indiër Leander Paes. Zondag treffen Mertens en Sabalenka de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty, die vorig jaar de US Open in het dubbel won aan de zijde van de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

"We hebben Barty en Azarenka al eens ontmoet en verslagen (in de halve finales in Miami dit jaar, red.)", vervolgde Mertens. "Ze wonnen hun laatste wedstrijden eenvoudig, maar wij hebben hun spel al bestudeerd en willen hun ritme breken."