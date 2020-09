Mertens blikt tevreden terug op twee zeges, Kenin wordt tegenstandster in achtste finales XC

06 september 2020

08u55 2 US Open Elise Mertens (WTA 18) kende zaterdag een prima dag op de US Open. De Limburgse plaatste zich eerst voor de achtste finales in het enkelspel, na winst tegen de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124) in twee sets (7-5 en 6-1). Nadien beukte ze aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de poort open naar de kwartfinales van het dubbelspel. “Het was een bijzonder lange dag, maar ik ben blij met hoe de duels verlopen zijn”, reageerde Mertens.

“In het begin van de partij tegen McNally was ik nochtans niet bij de les”, vertelde de Belgische nummer 1. “Toen het in de eerste set op een gegeven moment 5-4 stond, kon het alle richtingen uit. Ik wist dat het een belangrijk moment in de wedstrijd was en ging meer met het mes tussen de tanden tennissen. Eens ik de eerste set op zak had, ging het voor mij in stijgende lijn.”

In de volgende ronde op Flushing Meadows in New York wacht het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4). Zij rekende af met de Tunesische Ons Jabeur (WTA 31) in 7-6 (7/4) en 6-3. Mertens speelde al twee keer tegen Kenin, vorig jaar in Mallorca en Wuhan, maar verloor telkens.

“Ik ontmoette Kenin dus al, zij is een speelster die makkelijk de goede hoeken vindt”, zei Mertens. “Mentaal is ze ook sterk. Ik weet dat ik agressief voor de dag zal moeten komen. De laatste keer dat ik het tegen haar opnam, in Wuhan (4-6, 6-4, 7-6 (7/5), red.), verloor ik erg nipt.”

