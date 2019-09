Medvedev voorbij Wawrinka naar halve finales US Open - Elise Mertens bereikt halve finale dubbelspel AB

03 september 2019

23u31

Bron: Belga 20

Medvedev voorbij Wawrinka naar halve finales

Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 23-jarige Rus rekende in de kwartfinales in vier sets af met de elf jaar oudere Zwitser Stan Wawrinka (ATP 24): 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 en 6-1 na 2 uur en 34 minuten. Wawrinka, die in de achtste finales profiteerde van de opgave van titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1), won de US Open in 2016.

Medvedev staat voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi. Hij treft bij de laatste vier de winnaar van het duel tussen de Zwitser Roger Federer (ATP 3) en de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78). De Rus is op de US Open de jongste halvefinalist sinds Djokovic negen jaar geleden.

Elise Mertens bereikt halve finale dubbelspel

Elise Mertens heeft zich in New York geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka won Mertens na 1 uur en 16 minuten met 6-4 en 6-3 van de Chinezen Duan Yingying en Zheng Saisai, de twaalfde reekshoofden. Mertens en Sabalenka zijn respectievelijk de nummers 7 en 15 op de WTA-dubbelranking.

In de halve finales treffen de vierde reekshoofden ofwel de Amerikanen Caroline Dolehide/Vania King ofwel het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko. Dit seizoen schopten Mertens en Sabalenka het op elk grandslamtoernooi minstens tot in de achtste finales. Op de Australian Open was dat het eindstation, op Roland Garros bereikten ze de halve finales, op Wimbledon de kwartfinales. De tandem won de Premier Mandatory-toernooien van Indian Wells en Miami.nIn het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Daarin wacht woensdag de Canadese Bianca Andreescu (WTA 15).

Elina Svitolina bereikt halve finales US Open

Elina Svitolina (WTA 5) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de US Open. De 24-jarige Oekraïense won in twee sets met 6-4 en 6-4 van de vier jaar oudere Britse Johanna Konta (WTA 16).

De wedstrijd duurde 1 uur en 39 minuten. Bij de laatste vier neemt Svitolina het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8) en de Chinese Wang Qiang (WTA 18). Svitolina staat voor de tweede keer in haar carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Eerder dit jaar sneuvelde ze in dat stadium op Wimbledon tegen de Roemeense Simona Halep.