Medvedev plaatst zich in New York voor eerste finale US Open kv

07 september 2019

01u16

Bron: Belga 0 US Open De Rus Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open.

Medvedev klopte vrijdag in de halve finales op het New Yorkse hardcourt de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78) in 3 sets: 7-6, 6-4 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 38 minuten. Medvedev treft in de finale de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) of de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 25).

Medvedev stond voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi. Dimitrov schaarde zich al bij de beste vier op de Australian Open en Wimbledon. In New York is een plaats in de vierde ronde zijn beste resultaat.