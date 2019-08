Man van Serena Williams doet er nog een slinkse schep extra bovenop: Sharapova vernederd op US Open ODBS

27 augustus 2019

13u10 0 US Open Een clash der diva’s die er nooit één werd. Het was vannacht reikhalzend uitkijken naar Serena Williams (37) versus de vijf jaar jongere Maria Sharapova op de US Open. Maar van een wedstrijd was er nooit sprake: 6-1, 6-1. Van enige vorm van vuurwerk, was er alleen in de tribunes sprake. De man van Serena, Reddit-oprichter en CEO Alexis Ohanian, showde er een shirt met controversieel opschrift.

‘D.A.R.E’ stond er op het shirt van de man van Serena, wat staat voor ‘Drug Abuse Resistance Education’. Dat is een Amerikaans antidrugsprogramma gericht op jongeren dat hen moet waarschuwen voor drugsgebruik, bendevorming en gewelddadig gedrag. Alleen zag de tenniswereld er een duidelijke provocatie van het Williams-kamp richting Sharapova in. De Russische liep in 2016 tegen de dopinglamp en na het uitzitten van haar schorsing, werd ze in het circuit niet bepaald met open armen ontvangen. Van grappig tot onrespectvol, de reacties op het opvallende shirt verschilden.

OK this is amusing, up there with Kim Sears’ “parental advisory” shirt.



For non-Americans, D.A.R.E. is Drug Abuse Resistence Education. https://t.co/yWBQDdg7jh Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

Serena Williams husband wore a DARE tshirt to her first round match against Sharapova who was famously suspended from tennis for abusing performance enhancers 😂😂 https://t.co/m7iPPTpGEb M∆TT PÜNK(@ MattPunkArt) link

Op de court kon Sharapova, die worstelt met weerbarstige vorm en kaduke schouder, geen weerstand bieden. Voor de 20ste keer in 22 duels ging ze onderuit tegen de Amerikaanse wervelwind. Van de Miami Open in 2013 is het geleden dat Sharapova nog eens een set afhandig kon maken van Serena. “Williams sloeg echt heel goed op en was ook bijzonder sterk in de rally’s. Al waren langere rally’s bijzonder schaars. Niet één keer kon Sharapova breaken. Niet één keer wist ze een punt te winnen op haar eigen tweede opslag. Serena: “Ik heb er alles aan gedaan om haar nooit in de match te laten komen. Als je haar die kans geeft, is ze immers de vechtster die zo in de match kan komen.”

Meer dan leuke binnenkomer voor Serena dus op Flushing Meadows, waar ze voor het eerst opnieuw speelde na haar schabouwelijk optreden vorig jaar in de finale tegen Naomi Osaka. Van de rugproblemen die haar onlangs de finale van de Rogers Cup in Toronto en het toernooi in Cincinnati kostten, had ze duidelijk geen last. Van Sharapova nog minder. De Amerikaanse wildcard Catherine McNally in ronde twee is gewaarschuwd.