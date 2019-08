LIVE SET PER SET. Goffin heeft eerste set te pakken tegen piepjonge Moutet DMM

26 augustus 2019

22u20 0 US Open Een Belgisch-Frans onderonsje voor David Goffin om de US Open mee te beginnen. Onze landgenoot kijkt voor zijn eerste ronde Corentin Moutet in de ogen. U kunt de wedstrijd via setverslagen volgen op deze pagina.

Amper 20 jaar, het nummer 82 op de ATP-ranglijst en linkshandig. Corentin Moutet is een zo goed als onbeschreven blad. De Fransman maakte vorig jaar z’n debuut in de US Open, maar ging er toen na vier sets uit tegen Nicolas Mahut. Hapklare brok voor Goffin?

Op z’n minst een taaie brok bij eerste beet dan. In de eerste set kon Moutet aardig gelijke tred houden met onze landgenoot. De Fransman ging mee tot aan 3-3, daarna duwde Goffin door. Onze landgenoot ging een eerste keer door de opslag van zijn jongere tegenstander en dat was meteen voldoende om de set naar zich toe te trekken. Bij 5-3 speelde Goffin kordaat uit. Alles onder controle.