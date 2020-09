LIVE. Regen momenteel spelbreker, heeft Elise Mertens moeite met Siegemund in eerste ronde US Open?

US Open

In New York is gisteren de US Open van start gegaan. Met Flipkens en Goffin hebben we al twee Belgen in de tweede ronde, vandaag komen er nog vier in actie. Beginnen doen we met Elise Mertens. Kan onze landgenote (WTA 18) haar kwartfinale van vorig jaar overtreffen? Dan moet ze eerst voorbij de Duitse Siegemund (WTA 64). Volg de wedstrijd hier LIVE.