LIVE PER SET. Azarenka walst in eerste set over Osaka: 6-1 voor Wit-Russische NVE

12 september 2020

22u45 0 US Open In New York staat vanavond de finale van de US Open op het programma bij de dames. De Japanse Naomi Osaka (WTA 9) neemt het op tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27). Wie wordt straks de opvolger van Andreescu? De eerste set is alvast voor Azarenka: 1-6. Volg het hier LIVE PER SET.

Het begin van de eerste set was een nachtmerrie voor Naomi Osaka. Victoria Azarenka - die in de kwartfinale nog te sterk was voor Elise Mertens - ging meteen door de opslag van de Japanse, die ook het voorbereidingstoernooi van Cincinnati won twee weken geleden. Ze bevestigde die break en stond al snel op 0-2. Osaka bleef niet bij de pakken zitten en pakte op haar eigen opslagspelletje vlot haar eerste game.

De twee lieten bij wijlen prachtig tennis zien. Azarenka liet haar tegenstandster voortdurend lopen, Osaka hield vol. Osaka liet zich iets te vaak op foutjes betrappen en mikte heel wat ballen buiten. Goed voor 13 unforced errors. Vooral op eigen opslag ging het vaak fout, haar eerste opslagpercentage was slechts 64% in set 1 tegenover 94% voor Azarenka. Bij 1-3 ging de Wit-Russische een tweede keer door de opslag van Osaka: 1-4. De Japanse kwam die opdoffer in de eerste set niet meer te boven, ze kreeg zelfs nog een derde break om de oren. Met 1-6 gaat de eerste set naar Victoria Azarenka.

Lees ook:

De emotionele rollercoaster van Victoria ‘Vika’ Azarenka, na 7 jaar weer in een grandslamfinale: “Ze wist niet waar ze naartoe wilde, of ze verder wilde met haar carrière” (+)