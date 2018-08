LIVE. Goffin heeft in set twee de nodige moeite met Italiaan, maar staat wel op zucht van tweede ronde MDB

28 augustus 2018

23u54 0 US Open Hoe vergaat het David Goffin in zijn eerste wedstrijd op de US Open? De nummer tien van de wereld kijkt onder de loden Amerikaanse zon de Italiaan Federico Gaio in de ogen (ATP 242). Volg hier live set per set of Goffin zich weet te plaatsen voor de tweede ronde.

De hamvraag omtrent Goffin: hoe is het gesteld met de schouder van de Luikenaar? Onze landgenoot stond namelijk met twijfels aan de start van zijn Amerikaanse Grand Slam. Toch mocht de Italiaan Federico Gaio niet meer dan een opwarmertje zijn. "Als ik kan focussen op mezelf, dan gaat hij veel moeite ondervinden om het ritme te volgen", orakelde Goffin. Dat bleek ook, want na nog geen kwartier tennissen prijkte er al 4-0 in het voordeel van de Belg op het scorebord. Uiteindelijk gaf onze landgenoot nog twee spelletjes prijs: 6-2.

Het was ook uitkijken hoe 'La Goff' zou omgaan met de verzengende hitte. Rond de klok van 17u Amerikaanse tijd was het namelijk puffen bij een temperatuur van 34 graden Celcius. Zweten deed Goffin alvast wel in het begin van de tweede set. Het eerste spelletje nam de helft van de tijd in van de hele eerste set. De Luikenaar won nog wel, maar meteen daarna had Gaio zijn eerste break te pakken. De Italiaan straalde ook prompt meer power uit en begon beter te tennissen. Zowaar een gelijkopgaande set. Goffin moest nog uitkijken om die in de wacht te slepen, maar deed wel het nodige: 6-4.