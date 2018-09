LIVE. David Goffin verspeelt eerste set in achtste finale tegen Cilic ondanks voorsprong van 3-5 ODBS

03 september 2018

22u53 0 US Open Bereikt David Goffin voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale van de US Open? Dan moet de Luikenaar (ATP 10) vanavond laat in het Louis Armstrong Stadium de Kroatische scalp van Marin Cilic aan zijn racket rijgen. Geen evidentie: Cilic won Flushing Meadows in 2014 en is het nummer 7 van de wereld.

Eerste set. Goffin verliest tiebreak: 7-6 (8/6)

Goffin neemt een uitstekende start tegen de Kroatische reus. Hij gaat al in het allereerste spel door de opslag van Cilic bij 30-40 en kan vervolgens consolideren. Vooral op de eigen service toont Goffin dat het met de vorm prima zit, zoals hij in de vorige ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff bewees na een zege in drie sets met lang erg knap tennis. Na twee opeenvolgende love games loopt Goffin uit tot 5-3. Cilic moet nu vol aan de bak om in de set te blijven, wat hij ook doet en waardoor de druk nu opnieuw bij Goffin ligt om uit te serveren. En nadat Goffin in geen enkel opslaggame al meer dan één punt moest toestaan, steekt Cilic nu een tandje bij. Ook zijn eerste breakpunt is het goeie, zodat er 5-5 op het bord staat. Waarna Goffin pech heeft bij 30 gelijk en hawk-eye hem bijzonder nipt een breakpunt afneemt. Cilic stoomt door en komt voor het eerst op voorsprong (6-5). Goffin serveert nu om een tiebreak af te dwingen. Met succes.

In de tiebreak werkt Goffin een mini-break weg, ondanks dat hawk-eye opnieuw niet zijn vriend is, maar kan dat vervolgens niet bestendigen. 4-2 voor Cilic, die plots heel sterk staat te spelen en de eerste set lijkt te gaan binnenhalen. Maar dan gaat het via twee breakpunten van 5-2 naar 5-4. Goffin pakt ook het volgende punt (5-5), maar gaat dan jammerlijk in de fout op de volley. Net out en dus een setpunt voor Cilic. De Kroaat laat na dat te benutten, zodat spanning troef blijft. Cilic pakt dan uit met een ace en zijn tweede setpunt is het goeie. Goffin gaat op de eigen opslag in de fout met een backhand. Geen setwinst voor 'Le Goff' na bijna 70 minuten tennis, waarin hij een 3-5 voorsprong uit handen gaf. Een zure pil.

Tweede set: Goffin meteen break tegen

Geen goeie start van Goffin in de tweede set. Bij 15-40 moet hij meteen zijn opslag inleveren. Bovendien lijkt hij last te hebben van de schouder. Het ziet er niet al te goed uit. Nochtans heeft Goffin er baat bij er een slijtageslag van te maken, rekening houdend met mogelijke vermoeidheid bij Cilic. Die stond zaterdagnacht tot bijna half drie 's morgens op de baan om de Australiër De Minaur na een vijfsetter af te houden.

In een mogelijke kwartfinale wacht Kei Nishikori Goffin op. De 28-jarige Japanner schaarde zich eerder vandaag bij de laatste acht door de Duitser Philipp Kolhlschreiber (ATP 34) in 2 uur en 16 minuten met 6-3, 6-2 en 7-5 te verslaan. Net Nishikori was in 2014 de verliezende finalist op de US Open tegen Cilic.