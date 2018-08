LIVE. Bemelmans verliest set twee tegen Spanjaard Munar in eerste ronde op US Open, kan Limburger zich herpakken in derde bedrijf? TLB

28 augustus 2018

22u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 US Open Ruben Bemelmans (ATP 128) neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de negen jaar jongere Spanjaard Jaume Munar (ATP 85). De 30-jarige Limburger wist zich aanvankelijk niet te kwalificeren voor de hoofdtabel, maar Bemelmans werd dan toch opgevist als 'lucky loser'. Kan hij zich richting de tweede ronde knokken? Volg het hier LIVE via setverslagen.

SET 1.

Op het ATP-circuit nam Bemelmans het nog nooit op tegen Munar en de twee tennissers bouwden dan ook een studieronde in. Bemelmans, die in 2015 nog stuntte op Flushing Meadows door de derde ronde te bereiken, zat wel meteen in de match en bij 1-1 kon de linkshandige Limburger een eerste keer door de service van zijn Spaanse opponent gaan. Maar lang kon Bemelmans niet van zijn bonus genieten. Munar maakte er meteen 2-2 van, ook doordat onze landgenoot dramatisch serveerde.

Bemelmans en Munar hielden elkaar tot 4-4 in evenwicht. Dan kreeg onze landgenoot, die initiatief toonde, kansen om door de service van zijn tegenstander te gaan. Dat lukte echter niet en Bemelmans moest zo met de rug tegen de muur serveren. Dat deed de ervaren linkspoot goed. Het werd 5-5 en Bemelmans pakte ook de volgende twee spelletjes. Set 1 ging zo met 7-5 naar onze landgenoot.

SET 2.

In de aanvangsfase van de tweede set gaven Bemelmans en Munar elkaar geen duimbreed toe. Beide spelers serveerden zuiver, maar bij 2-2 liet onze landgenoot zich dan toch verrassen. Munar forceerde een break en die bevestigde de jonge Spanjaard ook meteen. Bemelmans moest aan de bak.

De Limburger kreeg bij 2-4 de kans om door de service van Munar te gaan, maar die liet onze landgenoot liggen. Bemelmans kwam nog terug tot 3-5, maar dan mocht de Spanjaard de tweede set uitserveren. De stand is zo weer helemaal in evenwicht op Court 14.