Kotsmisselijk door hitte in New York: Novak Djokovic vraagt om emmer LPB

29 augustus 2018

09u28 1

Novak Djokovic (ATP 6) knokte zich op de US Open in vier sets (6-3, 3-6, 6-4, 6-0) voorbij de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 41). Na afloop zei de Serviër letterlijk ziek te zijn geworden van de hitte in New York. Daarom had Djokovic, op jacht naar een veertiende grandslamtitel, de organisatoren gevraagd om een emmer naast de baan te zetten. Uit angst dat hij moest overgeven.

Aangezien Djokovic soms ook wat wankel op zijn benen stond, besloot de organisatie tussen de derde en de vierde set een pauze van tien minuten in te lassen. Dat gebeurde voor het eerst bij het mannentoernooi op de US Open. "Ik kon slechts bidden dat ik me wat beter zou gaan voelen, want het ging aanvankelijk niet goed met me", zei Djokovic na afloop. "Vooral tijdens de eerste drie sets voelde ik me vaak misselijk. Ik dank de organisatie voor de tien minuten rust die we kregen. We hadden dat beiden nodig."

Djokovic won de titel in New York in 2011 en 2015. In 2016 haalde hij nog de finale. Vorig jaar ontbrak Djokovic door een slepende elleboogblessure. Eerder dit jaar won hij voor de vierde keer Wimbledon.