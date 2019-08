Kirsten Flipkens moet koffers pakken op US Open DMM

29 augustus 2019

22u21

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 110) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De 33-jarige Kempense verloor in de tweede ronde op het New Yorkse hardcourt tegen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 15) in twee sets: 6-3 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Flipkens profiteerde in New York van de opgave van de Duitse Mona Barthel om als lucky loser op de hoofdtabel te komen. Afgelopen vrijdag liet de Belgische in de kwalificaties na de laatste horde te nemen en ging ze in twee sets onderuit tegen haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson (WTA 172). Het zou voor het eerst sinds Wimbledon 2012 geweest zijn dat Flipkens er niet bij was op een Grand Slam.