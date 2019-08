Kimmer Coppejans niet op hoofdtabel van US Open Redactie

23 augustus 2019



Kimmer Coppejans (ATP 138) heeft zich in New York niet voor de hoofdtabel van de US Open kunnen plaatsen. De 25-jarige Oostendenaar verloor in de derde en laatste kwalificatieronde met 6-3, 3-6, 6-3 van de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 226).