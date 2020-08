Kim Clijsters treft Alexandrova (WTA 27) in eerste ronde US Open, Goffin tegen Amerikaan Opelka (ATP 39) ABD

18u30 4 US Open Kim Clijsters treft de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 27) in de eerste ronde van de US Open. Meteen een stevige opdracht dus voor de 37-jarige Limburgse. David Goffin neemt het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 39).

Geen simpele opdracht voor Kim Clijsters, die nog geen WTA-ranking heeft en een wildcard kreeg voor de US Open. Ze ontmoet Ekaterina Alexandrova in de eerste ronde. De Russische is het nummer 27 van de wereld. Elise Mertens neemt het op tegen de Duitse Laure Siegemund. Als Clijsters en Mertens de eerste twee rondes overleven, treffen ze mekaar in de derde ronde. Yanina Wickmayer staat dan weer voor een loodzware opdracht met een duel tegen Sofia Kenin, die begin dit jaar de Australian Open won. Bij de mannen zal David Goffin voorbij ‘opslagkanon’ Reilly Opelka moeten geraken.

Eerste ronde Belgische dames:

Kim Clijsters - Ekaterina Alexandrova (WTA 27)

Elise Mertens (WTA 22) - Laura Siegemund (WTA 67)

Yanina Wickmayer (WTA 146) - Sofia Kenin (WTA 4)

Kirsten Flipkens (WTA 79) - Rebecca Peterson (WTA 46)

Alison Van Uytvanck (WTA 58) - Camila Giorgi (WTA 71)

Greet Minnen (WTA 106) - Markéta Vondroušová (WTA 18)

Ysaline Bonaventure (WTA 121) - Zhang Shuai (WTA 36)

Eerste ronde Belgische heren:

David Goffin (ATP 10) - Reilly Opelka (ATP 39)