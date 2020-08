Kim Clijsters heeft wildcard voor US Open beet Redactie

06 augustus 2020

18u12 20 Tennis Kim Clijsters (37) mag zich opmaken voor een deelname aan de US Open. De Limburgse kreeg van de organisatie een wildcard om aan het toernooi deel te nemen. Het zal voor Clijsters de eerste grand slam zijn sinds ze terug is in het tennis. Ze won het tennistoernooi al drie keer. De US Open start op 31 augustus.

Two former champs and a handful of rising Americans highlight our 2020 wild cards. 🏆🇺🇸



Read more on the full list ➡️ https://t.co/HeMdY9JVH5 US Open Tennis(@ usopen)

Door haar lange inactiviteit heeft Clijsters voorlopig geen plaats meer op de WTA-ranking. De organisatie van de US Open mocht acht wildcards uitdelen aan zowel de mannen als de vrouwen. Het leek al langer een uitgemaakte zaak dat Clijsters er een zou krijgen. De Limburgse won het toernooi al drie keer (2005, 2009 en 2010). Bij de mannen krijgt ook Andy Murray een ticket voor het toernooi.

De hele tenniskalender is de komende weken opgehangen aan de US Open. Het tennistoernooi in New York start op 31 augustus en duurt twee weken. Vanaf 19 augustus wordt er in Cincinnati een voorbereidingstoernooi afgewerkt. Dat gaat voor de gelegenheid ook in New York door. Na de US Open trekt het circus naar Europa, met Roland Garros als hoogtepunt.

De afgelopen weken liet Clijsters opnieuw knappe staaltjes van haar kunnen zien op de World Tour Tennis in New York. Ze sukkelde er wel met wat last aan de buikspieren, waardoor ze voor enkele wedstrijden forfait moest geven. In dat opzicht is de wildcard alvast goed nieuws, het betekent dat Clijsters geen kwalificatierondes moet afwerken.

