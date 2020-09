Kim Clijsters druipt af op US Open: Russin Alexandrova in eerste ronde te sterk Redactie

02 september 2020

05u40

Bron: Belga 17 US OPEN Kim Clijsters is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. Ze begon goed met setwinst, maar moest nadien haar meerdere erkennen in de Russin Alexandrova: 6-3, 5-7, 1-6.



Daarmee heeft Clijsters haar eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi sinds haar nieuwe comeback verloren. De 37-jarige Limburgse moest in de eerste ronde van de US Open de duimen leggen tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 29), die na 1 uur en 47 minuten tennis won in 3 sets (6-3, 5-7 en 1-6).

Clijsters won de US Open in 2005, 2009 en 2010. Ze nam voor het laatst deel aan een grandslamtoernooi op Flushing Meadows in 2012. Toen was de tweede ronde het eindstation.

Eerder dinsdag wonnen Elise Mertens (WTA 18) en Ysaline Bonaventure (WTA 121) hun duels wel. Mertens rekende in twee sets met de Duitse Laura Siegemund (WTA 64) af, Bonaventure versloeg de Chinese Shuai Zhang (WTA 38) in drie sets. Yanina Wickmayer (WTA 146) van haar kant verloor in twee sets van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4), in januari nog winnares van de Australian Open.

Gisteren kwamen vier Belgen al op de eerste dag van de US Open in actie. David Goffin (ATP 10) en Kirsten Flipkens (WTA 72) plaatsten zich voor de tweede ronde. Goffin versloeg de Amerikaan Reilly Opelka (WTA 35) in vier sets. Flipkens haalde het in twee sets van de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48).

Greet Minnen (WTA 107) en Alison Van Uytvanck (WTA 60) verloren hun eerste ronde. Minnen, een debutante, moest in twee sets de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19). Van Uytvanck ging in drie sets onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74).