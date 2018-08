Is dit nog normààl? Kotsmisselijke Djokovic vraagt om emmer, vijf spelers stappen voortijdig de baan af, geveld door extreme hitte in New York Peter Luysterborg

29 augustus 2018

10u55 5 US Open De hitte in New York eist zijn tol. Liefst vijf spelers moesten op de US Open gisteren de strijd staken omdat de extreme temperaturen hen te veel werden. Ook Novak Djokovic was de ondergang nabij. De Serviër liet tijdens zijn wedstrijd een emmer aanrukken om naast de baan te zetten. Uit angst dat hij moest overgeven.

Djokovic knokte zich in zijn eersterondeduel in vier sets voorbij de Hongaar Marton Fucsovics. Na afloop zei de Serviër letterlijk ziek te zijn geworden van de loden hitte in New York. Uit voorzorg liet Djokovic, op jacht naar een veertiende grandslamtitel, een emmer naast de court plaatsen. Je weet maar nooit. Omdat Djokovic soms ook wankel op zijn benen stond, besloot de organisatie tussen de derde en de vierde set een pauze van tien minuten in te lassen.

"Ik kon slechts bidden dat ik me wat beter zou gaan voelen, want het ging aanvankelijk helemaal niet goed met me", zei Djokovic na afloop. "Vooral tijdens de eerste drie sets voelde ik me vaak kotsmisselijk. Ik dank de organisatie voor de tien minuten rust die we kregen. We hadden dat beiden nodig." (lees hieronder verder)

Daar bleef het echter niet bij. In het mannentoernooi stapten in de eerste ronde vijf spelers voortijdig de baan af. Geveld door de hitte, die met temperaturen een eind boven de 30 graden moordend was. 'Gevaarlijk', zo werden de weersomstandigheden in New York door enkele klimatologen omschreven. Normààl kon je de toestand bezwaarlijk noemen. "De organisatoren mogen blij zijn dat het vandaag slechts bij opgaves bleef", snoof de Fransman Julian Benneteau. "Matchen midden in de dag zouden niet mogen gespeeld worden bij deze omstandigheden."

Met een break van tien minuten na afloop van de derde set - de zogenaamde 'extreme heat policy' - probeerden de organisatoren het onheil te bezweren. Tevergeefs. Vijf spelers gooiden uitgeput de handdoek: de Italiaan Stefano Travaglia, de Litouwer Ricardas Berankis, de Argentijn Leonardo Mayer, de Serviër Filip Krajinovic en de Rus Mikhail Youzhny werden geklasseerd als hitteslachtoffer. Voor Youzhny een bitter einde van zijn grandslamcarrière. De 36-jarige Rus hangt zijn racket in september aan de haak.