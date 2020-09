Internationale pers messcherp voor “laffe” Djokovic na historische diskwalificatie: “Hij zeurde als een peuter” ABD

07 september 2020

09u12 22 US Open Novak Djokovic (33) heeft het weer verkorven. De Servische nummer één van de wereld werd gediskwalificeerd in de 1/8ste finales van de US Open nadat hij Novak Djokovic (33) heeft het weer verkorven. De Servische nummer één van de wereld werd gediskwalificeerd in de 1/8ste finales van de US Open nadat hij een bal op de keel van een lijnrechter mepte. Een zoveelste episode in wat voor Djokovic een dramatisch jaar is. Zijn diskwalificatie is wereldnieuws - de internationale pers is bikkelhard. “Hij zet zich soms boven de sport.”



New York Post: “Djokovic zal nooit de GOAT zijn”

In een opiniërend artikel is de ‘New York Post’ ongemeen scherp voor Djokovic. Dat de Serviër zijn diskwalificatie nog wilde afwenden - “De lijnrechter moet niet naar het ziekenhuis. Gaan jullie me hiervoor diskwalificeren?”, zei hij -, valt volgens de Amerikaanse krant niet goed te praten.

“Wow. In plaats van opgelucht te zijn dat de lijnrechter niet erger geblesseerd was of nederig zijn straf te accepteren, begon Djokovic te zeuren als een peuter. Daar stond hij dan, alleen maar denkend aan zichzelf. Hij was laf. Djokovic muisde ervan onder en gaf geen persconferentie. Dat zal hem 20.000 dollar (zo’n 17.000 euro, red.) kosten.”

“Hij zal zijn fouten nooit meer kunnen rechtzetten, want Djokovic geeft alleen maar om Djokovic. Zijn weinig zeggende verontschuldiging op - uiteraard - Instagram zegt genoeg. ‘Ik, ik en nog eens ik.’ Hier is alvast een zekere voorspelling: Novak, jij zal nooit gezien worden als een GOAT (Greatest Of All Time, red.).”

The Guardian: “Een grote storm pakt zich weer samen boven Djokovic”

“Dit incident geeft de reputatie van Djokovic een stevige knauw, zeker nu hij ook een nieuwe onafhankelijke vakbond wilde opstarten voor ‘rebelspelers’. Het was lang niet de eerste keer dat hij zijn frustraties op een verkeerde manier uitte.” Dat Djokovic na zijn diskwalificatie de pers niet te woord wilde staan, kan ook bij ‘The Guardian’ op weinig begrip rekenen. “Hij verliet de court en het ging vervolgens snel richting zijn verblijf. Djokovic wilde geen verklaring afleggen. Ook die beslissing deed zijn reputatie geen goed.” En dus besluit ‘The Guardian’: “Een grote storm pakt zich weer samen boven Djokovic.”

New York Times: “Nieuwe tegenvaller voor Djoko”

De ‘New York Times’ haalt aan dat Djokovic de eerste nummer één ooit is die gediskwalificeerd werd. “Hij kon zijn frustraties weer niet de baas”, schrijft de Amerikaanse krant. “Dit was een nieuwe tegenvaller in een jaar waarin Djokovic zijn twijfels uitte over vaccins, de controversiële Adria-Tour organiseerde en verdeling zaait door een nieuwe spelersvakbond op te starten”

Daily Mail: “Djoko zet zich soms boven de sport”

“Novak kicked out”, kopt de ‘Daily Mail’. “Djokovic heeft een nieuwe ramp over zich heen geroepen. Een opwelling van frustraties - dat overkomt hem te vaak - werd hem fataal. Hij vertrok snel na zijn kwalificatie zonder de verplichte persconferentie bij te wonen. Een keuze die hem veel kritiek oplevert.”

“Hij is een tennisser die zich soms boven de sport zet, terwijl hij dezelfde erfenis probeert op te bouwen als Nadal en Federer”, klinkt het nog. “Ach, ergens is dit een passend einde voor deze zomer. De voorbij maanden hebben de reputatie van Djokovic - een intelligente, complexe man en één van de beste tennissers ooit - enorm aangetast.”

AS: “Bij afwezigheid van Nadal en Federer was dit een buitenkans”

“Locura! Waanzin!”, zo omschrijft het Spaanse AS de diskwalificatie van Djokovic. “Het is een historisch moment.”

De krant merkt fijntjes op dat Djokovic, die 17 grandslamoverwinningen op zijn palmares heeft, door zijn nieuwe frats de kans laat liggen om dichter bij Nadal (19) en Federer (20) te komen. “En op zijn leeftijd, hij is er 33, mag hij geen enkele kans laten liggen. Bij afwezigheid van Nadal en Federer was dit een buitenkans. Maar nu moet ‘Djoko’ New York verlaten zonder prijzengeld en mét een boete.”

Over het voorval zelf is ‘AS’ duidelijk: “Hij deed het niet met opzet, maar voor de actie bestaat er maar één straf volgens het reglement: de diskwalificatie.”

Marca: “Historische diskwalificatie”

Die andere Spaanse krant, ‘Marca’, zag een “historische beslissing”. “De droom van Djokovic om Nadal en Federer te evenaren of te overtreffen, is zo weer wat verder weg. Dit was ook ook de eerste wedstrijd van het jaar die Djokovic verliest. Zijn streak van 25 zeges is ten einde.”

