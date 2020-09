Incident komt Djokovic ook letterlijk duur te staan: hij verliest al zijn rankingpunten én flinke som prijzengeld FDW

07 september 2020

De USTA was er als de kippen bij om duiding te geven bij de uitsluiting. “In overeenstemming met het regelboek en ten gevolge van het opzettelijk gevaarlijk hard wegslaan van een bal of roekeloos wegslaan van een bal in de baan met minachting voor de gevolgen, heeft de referee Novak Djokovic gediskwalificeerd. Hij verliest al zijn rankingpunten en ook al het gewonnen prijzengeld (211.000 euro). Ook worden hem boetes opgelegd met betrekking tot het incident.” Daar komt bijna zeker ook nog een geldstraf bij voor het afwezig blijven op de persconferentie achteraf. Djokovic verliet vijf minuten na zijn uitsluiting de US Open-site.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 US Open Tennis(@ usopen) link

