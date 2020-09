IN BEELD. De nederlaag van Kim Clijsters in de eerste ronde van de US Open NVE

02 september 2020

07u19 0 US Open Kim Clijsters zal de US Open niet opnieuw winnen dit jaar. De drievoudig winnaar in New York moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Russische Ekaterina Alexandrova in drie sets: 6-3, 5-7, 1-6. De ‘Kimback’ is nog steeds niet het succes waar iedereen op hoopte. De wedstrijd tegen Alexandrova in beeld.

‘t Is de derde keer dat Kim Clijsters haar comeback in het tennis maakt. Vannacht kwam ze op de US Open voor het eerst sinds opnieuw op een Grand Slam. In de eerste ronde trof ze de Russische Ekatarina Alexandrova, het 21ste reekshoofd in New York.

De eerste set begon goed, Clijsters won met 6-3. De tweede set werd een fysieke uitputtingsslag, waar de Russische aan het langste eind trok met 5-7. Na die inspanning kon Clijsters niet meer klaarspelen wat haar de eerste set wel lukte, ze verloor met 1-6. Exit Clijsters.

