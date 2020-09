Het nu al meest trieste beeld van de US Open: een hoopje Argentijnse ellende na wel heel zuur verlies ODBS

01 september 2020

13u09 0 US Open Vergeet de aanblik van zo goed als leeg Arthur Ashe, in niet-coronatijden tijdens laatavondmatchen op de US Open een kolkende arena. Het misschien nu al meest trieste beeld van Flushing Meadows is dat van Diego Schwartzman. De kwartfinalist van vorig jaar werd na een lange vijfsetter de pineut van de openingsdag in New York. Als één brok ellende volgde hij wat later, zonder shirt en met blik op oneindig, een andere wedstrijd.



Verliezen op de eerste dag van een grandslam is nooit leuk. Verliezen op een grandslam waarvoor je speciaal naar brandhaard New York moet afreizen, is al helemaal niet leuk. Maar ook nog eens verliezen nadat je als reekshoofd nummer 9 en ATP 13 een voorsprong van twee sets uit handen geeft, 81 (!) unforced errors en acht dubbele fouten slaat, dat is helemaal miserie. Op twee punten van matchwinst, krampen in de benen.

Bovendien nadat die wedstrijd ook nog eens de annalen ingaat als die met de meeste breakpunten ooit op de US Open. 58 in totaal. Schwartzman benutte slechts 8 van de 27 stuks, de Brit Cameron Norrie (ATP 76) deed iets minder slecht met 11 op 31.

“Ik weet niet of ik trots moet zijn op dit record”, sprak Norrie achteraf. “Het komt vooral door de sterke returns waarmee we beiden uitpakten. Het was moeilijk om aan makkelijke punten te geraken. Dit toont vooral dat wij twee vechtjassen zijn die niet over een wapen als een zware service beschikken. Ik vond het een echt goeie match, dus ik ga dat record maar in ontvangst nemen.”

De slotcijfers: 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 en 7-5. Norrie ontmoet in de tweede ronde opnieuw een Argentijn, Federico Coria (AP 103). Hij kan de borst nu al nat maken.

