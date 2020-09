Het mag wéér niet zijn voor Williams: Osaka en Azarenka spelen dit weekend de finale van de US Open DMM

11 september 2020

07u06 0 US Open De vrouwenfinale op de US Open gaat tussen Victoria Azarenka en Naomi Osaka. De Wit-Russische schakelde deze nacht Serena Williams uit, Osaka was eerde de betere van Jennifer Brady.

Geen 24ste recordgrandslam voor Serena Williams. Alweer niet. De Amerikaanse was er al een paar keer dicht bij, maar het zal in elk geval niet dit jaar voor eigen volk op de US Open zijn. Victoria Azarenka (WTA 27) schakelde de Amerikaanse (WTA 8) uit in drie sets (1-6, 6-3, 6-3).

Het is de derde keer dat de voormalige nummer 1 de finale haalt in New York. Haar eerst twee finales verloor Azarenka. De Wit-Russin won eerder wel al twee keer de Australian Open in 2012 en 2013. Zaterdag speelt ze de finale tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 9). Zij haalde het in drie sets van de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41): 7-6 (1), 3-6 en 6-3. Osaka won de US Open eerder al in 2018.