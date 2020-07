Het blijft afzeggingen regenen: ook ‘s werelds nummer één Barty past voor US Open tennis YP

30 juli 2020

08u35

Bron: ANP 1 US Open De nummer één van de wereld in het vrouwentennis, Ashleigh Barty (24), heeft zich donderdag teruggetrokken uit de US Open vanwege angst voor het coronavirus. De Australische is de zoveelste topper die afzegt voor het grandslamtoernooi dat vanaf 31 augustus in New York wordt gehouden.

"Mijn team en ik hebben besloten dat we dit jaar niet naar de VS zullen reizen voor de Western en Southern Open en de US Open", zei ze in een verklaring aan Australische media. "Ik ben dol op beide evenementen, dus het was een moeilijke beslissing. Maar er zijn nog steeds aanzienlijke risico's verbonden aan Covid-19 en ik voel me niet op mijn gemak om mijn team en mijzelf in die positie te plaatsen.”

Ook de Roemeense Simona Halep, nummer 2 van de wereld, ziet af van inschrijving voor de US Open. De namen van de Oekraïense nummer 5 van de wereld Elina Svitolina en de Canadese nummer 6 Bianca Andreescu, ontbreken eveneens op de lijst.

Naomi Osaka bevestigde via haar management wel haar deelname aan het US Open, dat ze in 2018 won. De 22-jarige Japanse nummer 10 van de wereld is ook ingeschreven voor het voorbereidingstoernooi Western en Southern Open, dat vanwege het coronavirus niet zoals gewoonlijk in Cincinnati wordt gespeeld, maar op de banen van Flushing Meadows in New York.