Halep uitgeschakeld door nummer 116 van wereld op US Open - Nadal krijgt extra rustdag

30 augustus 2019

07u41

Bron: Belga/ANP 0

Nadal krijgt extra rustdag na forfait van Kokkinakis

Rafael Nadal (ATP 2) hoefde niet in actie te komen in de tweede ronde van de US Open. Zijn Australische tegenstander Thanasi Kokkinakis (ATP 203) ondervond te veel hinder van een blessure aan de rechterschouder en gaf forfait.

Om door te stoten naar de achtste finales, moet tweede reekshoofd Nadal voorbij de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 170). Die wipte Nadals landgenoot Fernando Verdasco (ATP 34) na een spannende vijfsetter met 1-6, 2-6, 7-5, 6-3 en 7-6 (7/3).

De 33-jarige Nadal won de titel op Flushing Meadows al drie keer: in 2010, 2013 en 2017. Vorig jaar gaf hij op in de halve finale tegen Juan Martin del Potro.

Halep uitgeschakeld door nummer 116 van wereld

Simona Halep is opnieuw snel uitgeschakeld op de US Open. De Roemeense nummer vier van de wereld moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Taylor Townsend, de mondiale nummer 116. Het werd 2-6 6-3 7-6 (4).

Halep won deze zomer Wimbledon en een jaar eerder schreef ze Roland Garros op haar naam. De tennisster hoopte op de US Open ook eens ver te komen. Zowel in 2017 als 2018 strandde ze in de eerste ronde. Na winst in de eerste set, gaf Halep de partij toch uit handen.

Sander Gille en Joran Vliegen mogen inpakken

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (zestiende finales) van de US Open. De Belgische tandem verloor op het New Yorkse hardcourt van de Argentijn Horacio Zeballos en de Spanjaard Marcel Granollers in twee sets: 7-6 (7-2), 7-5. De partij duurde 1 uur en 28 minuten.

Zeballos en Granollers treffen in de tweede ronde de Amerikanen Evan King en Hunter Reese, of de Kazach Alexander Bublik en de Asutraliër John Millman.