Goffin voorbij Grieks toptalent naar tweede ronde Cincinnati - Ook Elise Mertens bereikt volgende horde

14 augustus 2018

23u07

David Goffin (ATP-11) heeft zich voor de zestiende finales van het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (5.669.360 dollar) geplaatst. De 27-jarige Luikenaar, elfde reekshoofd op het hardcourt in Ohio, nam in 1 uur en 26 minuten de maat van de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-15).

Tsitsipas vierde afgelopen zondag nog zijn twintigste verjaardag met een finale in Toronto. De titel in het Canadees Open moest hij aan 's werelds nummer een Rafael Nadal laten, maar op weg naar de finale had Tsitsipas wel indruk gemaakt met zeges tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8), de Serviër Novak Djokovic (ATP-10), de Duitser Alexander Zverev (ATP-4) en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6).

Goffin neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Benoit Paire (ATP-57). Die zette de Spanjaard David Ferrer (ATP-79) eenvoudig met tweemaal 6-2 opzij. Goffin speelde vijf keer eerder tegen Paire. De 29-jarige Fransman leidt in de onderlinge duels met 3-2. Op hardcourt staat Goffin 2-1 voor, maar op die ondergrond verloor hij in september 2017 wel het jongste duel. In de kwartfinales in Metz werd hij toen met 7-6 (7/3), 5-7 en 7-6 (9/7) uitgeschakeld door Paire.

Elise Mertens naar tweede ronde in Cincinnati

Elise Mertens (WTA-14) heeft zich voor de zestiende finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (2.874.299 dollar) geplaatst. De 22-jarige Limburgse, vijftiende reekshoofd op het hardcourt in Ohio, nam in de eerste ronde in anderhalf uur met 7-4 en 6-2 de maat van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA-29).

Om een plaats in de achtste finales staat Mertens voor het eerst in haar carrière tegenover Rebecca Peterson (WTA-72). Die 23-jarige Zweedse kwalificatiespeelster schakelde gisteren de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-54) in 1 uur en 59 minuten met 2-6, 6-4 en 6-1 uit.

Elise Mertens was ook succesvol in het dubbelspel. Samen met Demi Schuurs plaatste ze zich voor de achtste finales. Het Belgisch-Nederlandse duo had slechts 62 minuten nodig voor een 6-3, 6-2-zege tegen de Australische Ajla Tomljanovic en de Chinese Zheng Saisai. Om een plaats in de kwartfinales treffen Mertens en Schuurs de Amerikanen Jennifer Brady en Caroline Dolehide, die Kirsten Flipkens en de Spaanse Lara Arrabarrena met 7-6 (7/5) en 6-4 uitschakelden.

Dominic Thiem laat ziek verstek gaan voor Cincinnati

Dominic Thiem (ATP-8) heeft in laatste instantie forfait gegeven voor Cincinnati. Dat deelden de organisatoren van het hardcourttoernooi in Ohio mee. De 24-jarige Oostenrijker is ziek. Hij wordt op de hoofdtabel vervangen door de Spaanse lucky loser Guillermo Garcia-Lopez (ATP-71).

Thiem was vrij in de eerste ronde, Garcia-Lopez staat dus meteen in de zestiende finales. Daarin treft hij de winnaar van het duel tussen de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-48) en de Poolse kwalificatiespeler Hubert Hurkacz (ATP-114).

US Open geeft wildcards aan Wawrinka, Kuznetsova en Azarenka

De organisatie van de US Open, traditioneel het laatste Grand Slam van het seizoen, heeft voor de 50ste editie wildcards uitgedeeld aan de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-151), de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA-88) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-87).

De 33-jarige Wawrinka was in 2016 nog winnaar van het toernooi. Vorig jaar moest hij verstek laten gaan wegens een knieblessure, waardoor zijn seizoen er eind augustus al opzat. Op de wereldranglijst is hij naar de 151e plaats afgezakt.

Kuznetsova won de US Open in 2004. Azarenka was twee jaar op rij finaliste, in 2012 en 2013. Het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen start op maandag 27 augustus.