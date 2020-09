Goffin staat voor venijnige test in derde ronde: "Ik zal groots moeten zijn" Filip Dewulf

04 september 2020

07u40 0 US Open Met Filip Krajinovic (ATP 26) treft David Goffin (ATP 10) vandaag niet zijn beste vriend op het circuit. Coach Thomas Johansson liet achttien maanden geleden de Serviër staan om met de Luikenaar aan de slag te gaan. Sindsdien teert Krajinovic op revanche. "Ik zal een grootse match moeten spelen", aldus Goffin.

"Mijn coach heeft me twee weken geleden laten stikken. Hij zei dat ik niet goed genoeg was. Serieus?" Dat meldde Filip Krajinovic begin maart 2019, nadat Thomas Johansson de samenwerking met de getalenteerde maar vaak geblesseerde Serviër op 13 februari had beëindigd. Een week later ging Johansson aan de slag met Goffin. En nog een week later stonden de twee tegenover elkaar op het toernooi van Indian Wells. Krajinovic liet niet na om tijdens zijn viering van de 6-3, 6-3-zege de spelersbox van Goffin (met daarin Johansson) te viseren. De aimabele Zweed heeft altijd beweerd dat hij het zo niet bedoeld had, maar aan dit duel in de derde ronde zit toch een scherp kantje.

Djokovic als lokaas

Met in de verte een kwartfinale tegen Novak Djokovic als lokaas, weten beide heren wat er op het spel staat. "Dat Thomas hem goed kent, kan mij helpen", zei Goffin. "Maar ik moet het plannetje dat we opstellen nog wel perfect uitvoeren." En die perfectie heeft de 29-jarige Luikenaar vooralsnog niet gevonden in New York. Tijdens zijn tweede ronde tegen Lloyd Harris woensdagavond was het tennis bijvoorbeeld eerder moeizaam.

Na het sloopwerk van Reilly Opelka in de eerste ronde kreeg Goffin met de 23-jarige Zuid-Afrikaan - een tegenstander die hij niet kende maar die wel heel hard tegen de bal sloeg - weer een speler die niet zo heel veel ritme gaf. Met Krajinovic gaat hij meer zijn tennis kunnen spelen. Een spiegelbeeld is lichtjes bij de haren getrokken maar in beider aanpak zitten wel raakpunten. "Dat klopt", meende Goffin. "Hij heeft ook een dubbelhandige backhand, neemt de bal snel en kan naar het net komen. Hij retourneert ook heel goed. Het zal een tactisch gevecht worden en als we allebei goed spelen kan het een mooie match opleveren."

Daar zit misschien het addertje. Sinds de herneming heeft Goffin nog altijd niet zijn topsnelheid gevonden. Dat in tegenstelling tot Krajinovic. "Vorige week heeft die nog heel goed gepresteerd", doelde onze landgenoot op het toernooi van Cincinnati, waar Krajinovic de kwartfinale haalde. "Er was die match tegen Dominic Thiem (6-2, 6-1) en daarna had hij in de kwartfinale ook nog een matchpunt tegen Milos Raonic. Hij is dus in vorm. Ik verwacht me dan ook aan een heel zware partij. Ik zal een grootse match moeten spelen om hem te kloppen." Tijd voor revanche, zal coach Johansson zeggen.

